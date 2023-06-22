Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства закордонних справ Молдови.

"Такі заяви є абсолютно неприйнятними. Ми не потерпимо подібних висловлювань, спрямованих проти Республіки Молдова. Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції в екстреному порядку викличе главу дипломатичної місії Російської Федерації в Республіці Молдова з вимогою надати відповідні пояснення", – заявили у відомстві.

Довідка: Володимир Сальдо – колишній депутат Херсонської міськради VIII скликання, народний депутат України VII скликання від Партії регіонів. Також був членом забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ. З початку повномасштабного вторгнення РФ до України підтримав загарбників і був призначений головою окупаційної адміністрації Херсона. Влітку 2022 року отримав громадянство РФ.