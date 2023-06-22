Молдова відреагувала на погрози гауляйтера Херсонщини Сальдо вдарити по мосту через Дунай
Молдова відреагувала на заяву гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо про намір уразити міст через Дунай. Влада розцінює це як прямі погрози на адресу республіки
Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства закордонних справ Молдови.
"Такі заяви є абсолютно неприйнятними. Ми не потерпимо подібних висловлювань, спрямованих проти Республіки Молдова. Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції в екстреному порядку викличе главу дипломатичної місії Російської Федерації в Республіці Молдова з вимогою надати відповідні пояснення", – заявили у відомстві.
Довідка: Володимир Сальдо – колишній депутат Херсонської міськради VIII скликання, народний депутат України VII скликання від Партії регіонів. Також був членом забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ. З початку повномасштабного вторгнення РФ до України підтримав загарбників і був призначений головою окупаційної адміністрації Херсона. Влітку 2022 року отримав громадянство РФ.
- У ніч на 22 червня було уражено Чонгарський міст, який з'єднує Херсонщину з Кримом. Гауляйтер Сальдо звинуватив у цьому Україну й пригрозив ударами у відповідь. "Координати мостів в Одеській області, в молдавських Джурджулештах, які були в складі України, але передані на Дунаї, режимом Ющенка свого часу ще... Всі ці координати відомі, тому буде скоро відповідь дуже серйозна", - сказав колаборант на відео, опублікованому в його Telegram-каналі.
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