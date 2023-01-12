Молдова виконала майже половину вимог для інтеграції в ЄС, - Санду
Молдова виконала 16 із 35 заходів, які необхідно було здійснити до кінця 2022 року для просування процесу інтеграції в Європейський Союз, ще дев’ять – перебувають на стадії завершення
Про це Санду сказала в середу під час зустрічі з членами Національної комісії з європейської інтеграції Молдови, повідомляє NewsMaker.
Серед завершених заходів президентка Молдови назвала ухвалення парламентом нового Кодексу про вибори, який набув чинності 1 січня, та урядове Положення про держзакупівлі невеликої вартості.
Серед заходів, які перебувають на стадії завершення, – позачергове оцінювання кандидатів до Вищої ради магістратури та Вищої ради прокурорів Молдови, встановлення чітких компетенцій Антикорупційної прокуратури та Національного центру по боротьбі з корупцією. Також на стадії завершення перебуває і пакет законопроєктів, які позбавлять політику, економіку та сферу ЗМІ від впливу олігархів.
Президентка Молдови закликала завершити решту євроінтеграційних заходів до кінця березня 2023 року.
"Європейська інтеграція – це проєкт нашої країни, який забезпечить мир, сприятиме економічній модернізації країни і підвищить рівень життя людей. Це проєкт, у який ми всі можемо і повинні зробити свій внесок", – пояснила вона.
- Нагадаємо, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 8 січня заявила, що Україна очікує оцінки ЄС з приводу виконання семи рекомендацій вже цієї весни.
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