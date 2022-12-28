Молдова вимкне світло в урядових будівлях на знак солідарності з Україною
У будівлях уряду та підвідомчих установ Молдови 29 грудня, о 18:00 відключать електрику на знак солідарності з Україною
Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Молдови Наталії Гаврилиці.
"Я хочу оголосити, що на знак солідарності з нашими друзями в Україні в четвер, о 18:00, ми вимкнемо світло в будівлі уряду та підвідомчих установ. Закликаю колег з інших структур теж приєднатися до цієї символічної акції, як це роблять і в інших країнах", - сказала вона.
- 21 грудня пройшла акція "Година з Україною" анонсована на знак підтримки України, яка страждає від відключень світла через російські удари. О 20:00 за місцевим часом союзники нашої країни вимкнули святкову різдвяну ілюмінацію. До акції долучились Вільнюський, Каунаський, Вілкавішкський та інші муніципалітети Литви, а також резиденція Ради Європи та експрем’єр Британії Борис Джонсон.
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