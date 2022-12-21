Про це у твіттері написав колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Варварське та незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до того, що мільйони українців втратили електроенергію, воду та життєво необхідні речі. Я підтримую #hourforukraine сьогодні о 20:00 на знак солідарності з ними. Перемоги Україні!" - пише Джонсон.

Довідково. #hourforukraine - флешмоб, анонсований на знак підтримки України, яка страждає від відключень світла через російські удари.

У середу, 21 грудня, багатьох країнах пройде акція на підтримку України. О 20:00 за місцевим часом усі солідарні з нашою країною в цій страшній російській війні, на якийсь час погасять святкову різдвяну ілюмінацію.

Саме 21 грудня найкоротший день з, відповідно, найдовшою ніччю.

Також 21 грудня із солідарності Вільнюський, Каунаський, Вілкавішкський та інші муніципалітети Литви візьмуть участь в акції "Година з Україною", в рамках якої вимкнуть святкове освітлення.

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