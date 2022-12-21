#hourforukraine: Борис Джонсон підтримав вимкнення світла на знак солідарності з Україною
Експремʼєр-міністр Британії Борис Джонсон закликав вимкнути святкове освітлення о 20-й годині за місцевим часом на знак підтримки України
Про це у твіттері написав колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
"Варварське та незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до того, що мільйони українців втратили електроенергію, воду та життєво необхідні речі. Я підтримую #hourforukraine сьогодні о 20:00 на знак солідарності з ними. Перемоги Україні!" - пише Джонсон.
Довідково. #hourforukraine - флешмоб, анонсований на знак підтримки України, яка страждає від відключень світла через російські удари.
У середу, 21 грудня, багатьох країнах пройде акція на підтримку України. О 20:00 за місцевим часом усі солідарні з нашою країною в цій страшній російській війні, на якийсь час погасять святкову різдвяну ілюмінацію.
Саме 21 грудня найкоротший день з, відповідно, найдовшою ніччю.
- Також 21 грудня із солідарності Вільнюський, Каунаський, Вілкавішкський та інші муніципалітети Литви візьмуть участь в акції "Година з Україною", в рамках якої вимкнуть святкове освітлення.
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