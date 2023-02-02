Молдова встановили тип ракети, яка впала у неї під час обстрілу РФ України 14 січня
У Молдові назвали тип ракети, яка впала поблизу міста Бричани під час обстрілу України російськими військами 14 січня
Про це інформує NewsMaker з посиланням на міністерку внутрішніх справ Анну Ревенко.
Елемент ракети належить системі протиповітряної оборони С-300.
"Останній випадок виявлення ракети на території Молдови був 14 січня 2023 року у Бричанах. Під час попереднього розслідування зʼясували, що знайдені частини ракети є фрагментами ракети системи ППО С-300. 14 січня цього року в зоні КПП "Ларга" Бричанського району знайшли складові, які, як передбачається, належать комплексу С-300", - каже Ревенко.
Повідомляється, що є великий ризик потрапляння російських ракет у повітряний простір Молдови або ж їхнє падіння на території країни після того, як їх зібʼють системи ППО.
- У МВС Молдови заявили, що 31 жовтня 2022 року на територію країни впала російська ракета, яку нібито збила українська ППО.
- 5 грудня того року під час масованого удару РФ по Україні на територію Молдови впала ракета, проте у ракеті сапери не виявили вибухових речовин.
- 14 січня після масованого обстрілу російськими військами території України, уламки ракети на півночі Молдови знайшла поліція в районі прикордонного сектора Ларга.
- 15 січня стало відомо, що виявлена у Молдові частина ракети має 80 кг вибухівки.
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