Про це інформує NewsMaker з посиланням на міністерку внутрішніх справ Анну Ревенко.

Елемент ракети належить системі протиповітряної оборони С-300.

"Останній випадок виявлення ракети на території Молдови був 14 січня 2023 року у Бричанах. Під час попереднього розслідування зʼясували, що знайдені частини ракети є фрагментами ракети системи ППО С-300. 14 січня цього року в зоні КПП "Ларга" Бричанського району знайшли складові, які, як передбачається, належать комплексу С-300", - каже Ревенко.

Повідомляється, що є великий ризик потрапляння російських ракет у повітряний простір Молдови або ж їхнє падіння на території країни після того, як їх зібʼють системи ППО.

У МВС Молдови заявили, що 31 жовтня 2022 року на територію країни впала російська ракета, яку нібито збила українська ППО.

5 грудня того року під час масованого удару РФ по Україні на територію Молдови впала ракета, проте у ракеті сапери не виявили вибухових речовин.

14 січня після масованого обстрілу російськими військами території України, уламки ракети на півночі Молдови знайшла поліція в районі прикордонного сектора Ларга.

15 січня стало відомо, що виявлена у Молдові частина ракети має 80 кг вибухівки.

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