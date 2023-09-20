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Головна Світ Молдова заявила про готовність вступити до ЄС без окупованого Придністров'я

Молдова заявила про готовність вступити до ЄС без окупованого Придністров'я

20 вересня, 2023 середа
18:22
Світ Молдова

Молдова готова вступити до Євросоюзу без території, яку влада країни зараз не контролює (Придністров'я). Це один зі сценаріїв, який розглядає офіційний Кишинів

Про це заявили в міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції Молдови, передає Newsmaker.

"Лівобережжя Дністра є складовою Республіки Молдова, і влада в Кишиневі хоче мирного врегулювання придністровського конфлікту, зберігаючи при цьому європейський шлях країни. Наша головна мета – вступити до ЄС як реінтегрована країна", - зазначили у відомстві.

Водночас Кишинів готовий і до іншого сценарію.

"Іншим варіантом могло б стати приєднання до ЄС тієї частини території, яка перебуває під контролем законної та легітимної влади Кишинева, про що раніше сказав Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, — з подальшим вирішенням конфлікту", - йдеться у заяві.

Міністерство наводить заяву Борреля, зроблену ним 1 червня, про те, що придністровський конфлікт не є перешкодою для вступу Республіки Молдова до ЄС, адже подібні ситуації вже були.

"Таким чином, якщо Республіка Молдова не вступить до ЄС як реінтегрована країна, влада Кишинева разом з міжнародними партнерами продовжить шукати шляхи вирішення придністровського конфлікту навіть після приєднання до ЄС", - наголосили у міністерстві.

Наразі Молдова має статус кандидата в члени ЄС, як і Україна.

Новини
ЄС
Молдова
Придністров'я
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