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Молдовська авіакомпанія Air Moldova готова через суд добитися відновлення рейсів до Москви

11 вересня, 2022 неділя
12:36
Світ Air Moldova

Молдовська авіакомпанія Air Moldova в неділю, 11 вересня, повідомила про призупинення продажу квитків на рейс до Москви, який мав початися з 1 жовтня, відповідно до рішення регулятора цивільної авіації

Про це заявив перевізник.

"Орган цивільної авіації 10 вересня видав операційну директиву №06, яка забороняє здійснення повітряних операцій у повітряному просторі Росії національними авіаоператорами. Таким чином, Air Moldova не зможе здійснювати польоти до Москви та з неї з 1 жовтня, як це анонсувалося раніше", – йдеться в повідомленні.

Перевізник зазначив, що у зв’язку з цим призупиняє продаж квитків на рейс до Москви, а пасажирам запропонував повернути кошти.

"Надалі авіакомпанія Air Moldova зв'яжеться з Органом цивільної авіації для вирішення ситуації щодо документів, на які посилається дана директива. Якщо вирішити цю проблему з Органом не вдасться, залишаємо за собою право звернутися до суду", – додали в компанії.

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Україна
Молдова
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