Про це заявив перевізник.

"Орган цивільної авіації 10 вересня видав операційну директиву №06, яка забороняє здійснення повітряних операцій у повітряному просторі Росії національними авіаоператорами. Таким чином, Air Moldova не зможе здійснювати польоти до Москви та з неї з 1 жовтня, як це анонсувалося раніше", – йдеться в повідомленні.

Перевізник зазначив, що у зв’язку з цим призупиняє продаж квитків на рейс до Москви, а пасажирам запропонував повернути кошти.

"Надалі авіакомпанія Air Moldova зв'яжеться з Органом цивільної авіації для вирішення ситуації щодо документів, на які посилається дана директива. Якщо вирішити цю проблему з Органом не вдасться, залишаємо за собою право звернутися до суду", – додали в компанії.

Нагадаємо, 9 вересня авіакомпанія Air Moldova заявила про відновлення рейсів до Москви.

10 вересня молдовський авіарегулятор заборонив Air Moldova відновлення рейсів до Москви.

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