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Молодь отримала гранти і створює проєкти з підтримки ментального здоровʼя юних українців

10 жовтня, 2023 вiвторок
14:25
Здоров'я молодь

Учасники молодіжної програми UPSHIFT від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) протягом вересня працювали над розробленням проєктів, спрямованих на покращення ментального здоровʼя юних українців. Для цього пʼять команд отримали гранти від Всеукраїнської програми "Як ти?", ініційованої Першою леді України Оленою Зеленською

Про це розповіли організатори.

Команда з Харкова "Тінейджерів острів" створила тренінг-подкаст для підлітків і молоді на теми "Емоційний інтелект", "Вміння комунікувати", "Управління конфліктами" та "Вигорання". У цьому форматі психолог разом із учасником команди обговорюють проблеми та запити від молодіжної аудиторії. Також учасники команди організували групові тренінги із фахівцем онлайн і створили віртуальну кімнату на одній із платформ, де підлітки можуть знайомитися й ділитися власними думками та переживаннями. 

"Наші продукти допомагають підліткам і молодим людям принаймні зрозуміти свою проблему, створити основу для саморефлексії. Ми не можемо ухвалювати рішення за них, але здатні проінформувати, як впоратися з певним викликом у житті", — розповідає учасник команди 23-річний Олексій.

Команда "Твій дім" створила навчально-розважальний простір для дітей і молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають у гуртожитку в місті Горішні Плавні Полтавської області. У хабі організовують різні майстер-класи, а також тренінги за участі психологів на теми "Пошук внутрішнього ресурсу", "Емоційне розвантаження" тощо. Також у просторі проводять сеанси арттерапії, заняття з йоги та різноманітні тренінги. 

"Піклуватися про ментальне здоровʼя зараз дуже важливо. Особливо потрібно підтримати тих, хто на власні очі бачив бойові дії. Тому наша команда створила безпечний простір, де діти та молодь можуть емоційно розвантажитися, відпочити, за потреби отримати психологічну допомогу", — говорить учасниця команди 18-річна Анастасія.

Команда "Children fest" організовує різноманітні заходи для внутрішньо переміщених дітей і підлітків у Чернівцях та Івано-Франківську: для молодших — майстер-класи з малювання, ліплення, аквагриму, для старших — тренінги, розмовні клуби та настільні ігри. Також молодь допомагає адаптуватися дітям і підліткам у новому середовищі, проводять екскурсії містами. 

Команда "Фіра" створила мандрівний хаб селами Рогатинської громади Івано-Франківської області. Апшифтери проводять у населених пунктах різні активності для дітей і молоді: кіноперегляди, спортивні змагання, концерти, сеанси арттерапії, настільні ігри, туристичні смуги перешкод і багато чого іншого. На кожну таку зустріч сходяться від 40 до 60 людей, часто приїжджають мешканці сусідніх сіл.

"Не кожна родина має фінансову можливість забезпечити дитині якісне дозвілля, зокрема в селі може просто не бути такої інфраструктури. Тому ми безоплатно допомагаємо дітям і молоді розвантажитися, весело провести час, а також отримати увагу та підтримку, яка їм зараз дуже потрібна", — переконує учасниця команди 21-річна Марічка. 

Команда "Life Start" у Івано-Франківську організувала кемп для молоді, яка займається проєктною та волонтерською діяльністю. У таборі взяли участь вмотивовані підлітки, які працювали зі спікерами на такі теми: "Стратегії взаємодії команди", "Стрес під час проєктної діяльності", "Регрес. Прогрес" і "Критичне мислення". Протягом тижня з молодими людьми працював психолог, щоб допомогти їм упоратися з емоційним навантаженням. 

Нині апшифтери продовжують активно працювати над втіленням своїх проєктів та прагнуть підтримати якомога більше дітей і підлітків. 

UPSHIFT — це глобальна програма Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), яка реалізується у понад 40 країнах. Програма надає можливість молоді пройти тренінг за методологією Human Centered Design (людиноорієнтований дизайн), отримати менторську підтримку та ресурси, щоб утілити в життя соціально важливі проєкти.

 
 


 
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