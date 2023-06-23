Молодіжне Євро-2023: Ротань розповів про стан Мудрика перед наступним матчем збірної України
Лідер молодіжної збірної України з футболу Михайло Мудрик ризикує пропустити матч 2--го туру Євро-2023
Про це повідомив головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань.
"У нас наразі є проблеми у Мудрика і Ваната. Їх участь під питанням, але все можливо. Ввечері проконсультуємось з лікарями та фізіотерапевтами й приймемо рішення", - сказав Ротань.
Михайло Мудрик та Владислав Ванат вже пропустили матч з Хорватією (2:0).
Збірна України на молодіжному Євро-2023
Після 1-го туру молодіжного Євро-2023 збірна України та Іспанія очолюють групу B, команди набрали по 3 бали.
Румунія і Хорватія ділять 3-4 позицію.
У наступному турі Євро-2023 молодіжна збірна України зіграє проти Румунії - господарів турніру. На Іспанію чекає зустріч з Хорватією.
Матчі пройдуть 24 червня.
- 21 червня у 1-му турі молодіжного ЧЄ з футболу збірна України U21 виявилась кращою за Хорватію.
- Михайло Мудрик є найдорожчим гравцем Євро-2023.
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