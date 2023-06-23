Молодіжне Євро-2023: Ротань розповів про стан Мудрика перед наступним матчем збірної України

Про це повідомив головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань.

"У нас наразі є проблеми у Мудрика і Ваната. Їх участь під питанням, але все можливо. Ввечері проконсультуємось з лікарями та фізіотерапевтами й приймемо рішення", - сказав Ротань.

Михайло Мудрик та Владислав Ванат вже пропустили матч з Хорватією (2:0).

Збірна України на молодіжному Євро-2023

Після 1-го туру молодіжного Євро-2023 збірна України та Іспанія очолюють групу B, команди набрали по 3 бали.

Румунія і Хорватія ділять 3-4 позицію.

У наступному турі Євро-2023 молодіжна збірна України зіграє проти Румунії - господарів турніру. На Іспанію чекає зустріч з Хорватією.

Матчі пройдуть 24 червня.