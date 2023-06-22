Молодіжний Євро-2023: результати усіх матчів 21 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після 1-го туру молодіжного Євро-2023 збірна України та Іспанія очолюють групу B, команди набрали по 3 бали. Румунія і Хорватія ділять 3-4 позицію.

У наступному турі Євро-2023 молодіжна збірна України зіграє проти Румунії - господарів турніру. На Іспанію чекає зустріч з Хорватією.

Матчі пройдуть 24 червня.

Євро-2023 (U21)

1-й тур

21 червня

Бельгія - Нідерланди 0:0

Грузія - Португалія 2:0

Голи: Гагуа, 37, Сазонов, 45+1

Румунія - Іспанія 0:3

Голи: Баена, 55, Міранда, 62, Гомес, 90+5

Україна - Хорватія 2:0

Голи: Кащук, 19, Сікан, 48