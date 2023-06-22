Молодіжний Євро-2023: результати усіх матчів 21 червня
У четвер, 21 червня, молодіжна збірна України з футболу провела стартовий поєдинок на Євро-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після 1-го туру молодіжного Євро-2023 збірна України та Іспанія очолюють групу B, команди набрали по 3 бали. Румунія і Хорватія ділять 3-4 позицію.
У наступному турі Євро-2023 молодіжна збірна України зіграє проти Румунії - господарів турніру. На Іспанію чекає зустріч з Хорватією.
Матчі пройдуть 24 червня.
Євро-2023 (U21)
1-й тур
21 червня
Бельгія - Нідерланди 0:0
Грузія - Португалія 2:0
Голи: Гагуа, 37, Сазонов, 45+1
Румунія - Іспанія 0:3
Голи: Баена, 55, Міранда, 62, Гомес, 90+5
Україна - Хорватія 2:0
Голи: Кащук, 19, Сікан, 48
- 21 червня у 1-му турі молодіжного ЧЄ з футболу збірна України U21 виявилась кращою за Хорватію. Іспанія впевнено обіграла Румунію.
- У четвер, 22 червня, будуть зіграні ще 4 матчі 1-го туру молодіжного Євро-2023.
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