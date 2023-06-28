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Молодіжний Євро-2023: результати усіх матчів 27 червня

28 червня, 2023 середа
06:30
Спорт Молодіжна збірна України, Україна U21

У вівторок, 27 червня, були зіграні чотирі матчі 3-го туру молодіжного Євро-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України посіла другу позицію у групі B молодіжного Євро-2023. Наша команда набрала 7 балів у 3 матчах. Така ж кількість очок в Іспанії, проте вони випереджають нас за додатковими показниками.

Хорватія та Румунія набрали по 1 балу та не вийшли з групи. Україна та Іспанія зіграють у чвертьфіналі.

Суперника у чвертьфіналі українська молодіжка дізнається після матчів 28 червня.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Євро-2023 (U21)

3-й тур

27 червня

Іспанія - Україна 2:2

Голи: Желізко, 43 (авт.), Руїс, 90 - В'юнник, 43, Судаков, 81 (пен.)

Хорватія - Румунія 0:0

Нідерланди - Грузія 1:1

Голи: Тейлор, 45+6 - Давіташвілі, 42

Португалія - Бельгія 2:1

Голи: Невес, 56, Данташ, 89 (пен.) - Вертессен, 65

футбол
Збірна України
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