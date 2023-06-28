Молодіжний Євро-2023: результати усіх матчів 27 червня
У вівторок, 27 червня, були зіграні чотирі матчі 3-го туру молодіжного Євро-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України посіла другу позицію у групі B молодіжного Євро-2023. Наша команда набрала 7 балів у 3 матчах. Така ж кількість очок в Іспанії, проте вони випереджають нас за додатковими показниками.
Хорватія та Румунія набрали по 1 балу та не вийшли з групи. Україна та Іспанія зіграють у чвертьфіналі.
Суперника у чвертьфіналі українська молодіжка дізнається після матчів 28 червня.
Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
Євро-2023 (U21)
3-й тур
27 червня
Іспанія - Україна 2:2
Голи: Желізко, 43 (авт.), Руїс, 90 - В'юнник, 43, Судаков, 81 (пен.)
Хорватія - Румунія 0:0
Нідерланди - Грузія 1:1
Голи: Тейлор, 45+6 - Давіташвілі, 42
Португалія - Бельгія 2:1
Голи: Невес, 56, Данташ, 89 (пен.) - Вертессен, 65
- 27 червня у 3-му турі групового раунду Євро-2023 молодіжна збірна України з футболу зіграла внічию проти Іспанії.
- Футболіст молодіжної збірної України Олександр Назаренко запевнив, що гравці задоволені своєю грою на Євро-2023.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.42
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе