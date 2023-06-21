Молодіжний Євро-2023: розклад матчів і трансляцій 21 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України U21 зіграє проти однолітків з Хорватії у 1-му турі Євро-2023. Стартовий свисток про початок зустрічі пролунає о 19:00. У групі B також змагатимуться Румунія та Іспанія.

Молодіжний ЧЄ пройде із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка виступить на Іграх в статусі господаря.

Сайт "Суспільне Спорт" покаже наживо усі матчі молодіжного чемпіонату Європи-2023 з футболу.

Євро-2023 (U21)

1-й тур

21 червня

19:00 Бельгія - Нідерланди

19:00 Грузія - Португалія

19:00 Україна - Хорватія

21:45 Румунія - Іспанія