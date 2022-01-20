МОН: у 2022 році стипендії отримуватимуть 40-45% студентів

Про це він написав у Telegram.



"Відповідну пропозицію вже підтримали колеги з Мінекономіки, Мінцифри і Мінфіну. Наразі документ перебуває на фінальній стадії погодження в Міністерстві юстиції. Тобто, під час найближчого засідання уряду питання буде врегульовано остаточно", - зазначив Шкарлет.



Він наголосив, що кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій - збільшиться.



Нагадаємо, в Україні з 1 січня студентам вперше за останні п'ять років підвищили стипендії.

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