МОН впровадило електронні свідоцтва про початкову освіту

Про це повідомляє Урядовий портал.



Згідно з повідомленням, Міносвіти затвердило наказ відповідно до якого документи про освіту видаватимуться на кожному рівні повної загальної середньої освіти.



"Для свідоцтв про початкову освіту запроваджено нову процедуру їх замовлення, виготовлення та отримання. Весь процес замовлення, виготовлення та обліку свідоцтв про початкову освіту здійснюватиметься в електронній формі", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що це допоможе забезпечити видачу таких свідоцтв та їх паперових копій у найкоротші терміни, уникнути виготовлення дублікатів втрачених документів та швидко виправляти помилки у таких свідоцтвах. Крім того, це зменшить витрати на виготовлення документів про освіту та зменшить бюрократизацію системи управління освітою.



Зазначається, що оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту створюватиметься за зразком, затвердженим Міносвіти, і зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) в Реєстрі документів про освіту. Свідоцтво не відтворюватиметься в пластиковій картці та не потребуватиме додатку на спеціальному бланку. Школі не потрібно обліковувати видачу свідоцтв про початкову освіту.



При цьому за бажанням батьків школа видаватиме їм паперову копію електронного свідоцтва, засвідчену підписом директора школи та печаткою протягом 5 днів після звернення.

Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів відображатимуться у свідоцтві досягнень.

Якщо учень має порушення зору, за бажанням батьків може бути виготовлена паперова копія електронного свідоцтва з використанням шрифту Брайля.