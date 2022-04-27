Моравецький назвав припинення газопостачання прямою атакою РФ на Польщу
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав припинення постачання російського газу безпосередньою атакою Москви на свою країну
Про це повідомляє PAP.
Під час виступу перед сеймом, Моравецький заявив, що вчинок Росії є виявом імперіалізму.
"Цього разу Росія пересунула кордони імперіалізму, газового імперіалізму на черговий крок. Це пряма атака на Польщу, яка вчора довела, чим є реальний удар по російських олігархах", - сказав Моравецький.
Він запевнив, що Польща готувалася до подібного сценарію - збудувала LNG-термінал, та завершує будівництво Балтійського газопроводу , яким транспортуватиметься газ з Норвегії.
"Ми зможемо впоратися з цим шантажем, з пістолетом, приставленим до скроні, так, щоб поляки цього не відчули", - переконаний Моравецький.
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- Невдовзі після цього російський Газпром повідомив найбільшу польську газову компанію PGNiG про повну зупинку постачання газу з ранку середи.
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