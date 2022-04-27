Моравецький назвав припинення газопостачання прямою атакою РФ на Польщу

Про це повідомляє PAP.

Під час виступу перед сеймом, Моравецький заявив, що вчинок Росії є виявом імперіалізму.

"Цього разу Росія пересунула кордони імперіалізму, газового імперіалізму на черговий крок. Це пряма атака на Польщу, яка вчора довела, чим є реальний удар по російських олігархах", - сказав Моравецький.

Він запевнив, що Польща готувалася до подібного сценарію - збудувала LNG-термінал, та завершує будівництво Балтійського газопроводу , яким транспортуватиметься газ з Норвегії.

"Ми зможемо впоратися з цим шантажем, з пістолетом, приставленим до скроні, так, щоб поляки цього не відчули", - переконаний Моравецький.

26 квітня уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський заявив, що країна не платитиме за російський газ рублями.

Невдовзі після цього російський Газпром повідомив найбільшу польську газову компанію PGNiG про повну зупинку постачання газу з ранку середи.

У Білому домі 27 квітня заявили, що після припинення постачання природного газу з Росії Польща може замінити його енергоносіями з країн Азії.

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