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Як в домашніх умовах приготувати морозиво. Кілька рецептів
Пропонуємо прості та кращі рецепти домашнього морозива для дітей і дорослих. Адже, щоб цей десерт завжди був у вас в холодильнику – навчіться готувати його вдома. Це просто і смачно!
Домашнє морозиво з молока без вершків
Інгредієнти:
- одна склянка молока (від 2,5% жирності)
- одне яйце
- дві столові ложки цукру
- ванілін (за смаком)
Фото: з відкритих джерел
Покроковий рецепт приготування:
- розмішуємо до однорідної маси яйце з цукром та ваніліном
- в готову суміш вливаємо молоко
- продовжуємо помішувати
- далі ставимо суміш на малий вогонь
- як тільки маса нагріється, знімаємо її з вогню
- збиваємо міксером
- розподіляємо суміш по формах
- ставимо в морозилку на п’ять годин
- готовий десерт прикрашаємо тертим шоколадом, сиропами, джемами, свіжими фруктами тощо.
Домашнє морозиво з вершків
Інгредієнти:
- вершки (33%) - 200 мл
- цукор (за смаком)
- два банани
- полуниця - 100 г
- ванілін – одна чайна ложка
- мускатний горіх – третина чайної ложки
Фото: "Еспресо.Захід"
Покроковий рецепт приготування:
- тримаємо попередньо банани з полуницею три години в холодильнику
- очищаємо банани від шкірки, нарізаємо кружечками
- розминаємо банани вилкою до стану каші
- відокремлюємо полуницю від хвостиків
- додаємо дві столові ложки цукру
- подрібнюємо на пюре
- вершки, чашу блендера і насадку потрібно також хоча б годину попередньо потримати в холодильнику
- виливаємо всі вершки в чашу міксера
- додаємо за смаком цукор, ванілін, дрібку мускатного горіха
- добре збиваємо
- розділяємо суміш на три частини
- в одну додаємо товчені банани, а в іншу – полуницю
- третя частина буде без фруктів - традиційне ванільне морозиво
- відправляємо в морозильну камеру на три години
- подаємо до столу
- в одній порції з'єднуємо три кульки з різними смаками
- за бажанням прикрашаємо тертим шоколадом.
Домашнє морозиво з вершків і згущеного молока
Інгредієнти:
- вершки (33%) - 500 г
- згущене молоко - 300 г
- вафлі – дві штуки
Фото: Андріана Стахів
Рецепт приготування морозива:
- збиваємо вершки міксером до утворення пишної маси
- додаємо згущене молоко
- перемішуємо міксером до однорідності
- отриману масу викладаємо у форму
- заморожуємо
- на дно форми можна викласти шматок вафлі
- потім викласти морозиво
- а далі - накрити ще одним пластом вафлі.
Смачного!
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