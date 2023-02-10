Морпіхи знищили 17 росіян, радіолокаційну станцію "Генезис Антидрон" та ЗРК "Оса"
Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Минулої доби, 8 лютого, морпіхи знищили 17 окупантів та вантажівку", - пише Командування.
Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по агресору. Відомо про знищену радіолокаційну станцію "Генезис Антидрон" та зенітний ракетний комплекс "Оса".
Остаточні втрати ворога уточнюються.
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