Морпіхи знищили 6 російських танків, вантажівку та 2 артилерійські системи
Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Минулої доби, 6 червня, морські піхотинці знищили 4 танки і 7 росіян", - пишуть морпіхи.
Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по агресору. Відомо про знищення 2 гармат "Гіацинт-Б", 2 танків, вантажівки та 10 російських військових.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
- З початку повномасштабного вторгнення в Україні було ліквідовано 212 030 військових, 3640 артсистем та 3873 танки противника.
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