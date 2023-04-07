Морпіхи знищили за тиждень 39 росіян, сховище з боєприпасами, 2 безпілотники і танк

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.

У період з 30 березня по 6 квітня морпіхи ліквідували 39 окупантів. Завдали РФ втрат у вигляді: танк, 2 безпілотники, модуль РЕБ й склад з боєприпасами.