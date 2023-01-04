Морські піхотинці ліквідували 19 окупантів і знищили 1 сховище з боєприпасами

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Минулої доби, 3 січня, морські піхотинці знищили 16 окупантів та сховище з боєприпасами", - пишуть морські піхотинці.

Втрати росіян забезпечили і артилеристи, які завдавали вогневе ураження по росіянах. Наразі відомо про знищення 3 окупантів.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

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