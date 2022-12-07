Морські піхотинці ліквідували 36 окупантів. Знищено 5 РСЗВ, 2 танки і вантажівку
За добу, 6 грудня, воїни морської піхоти знищили на полі бою 36 російських окупантів
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
Минулої доби, 6 грудня, морські піхотинці знищили танк, 3 міномети, вантажівку та 21 окупанта. Артилерія завдала вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено 15 росіян.
Загалом РФ втратила 36 окупантів, 2 танки, 5 одиниць РСЗВ, 8 мінометів і вантажівку.
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