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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Морські піхотинці знищили 26 росіян, гаубицю "Акація" та сховище з боєприпасами

Морські піхотинці знищили 26 росіян, гаубицю "Акація" та сховище з боєприпасами

20 січня, 2023 п'ятниця
01:39
війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Минулої доби, 18 січня, морські піхотинці знищили 17 окупантів.", - пишуть морські піхотинці.

Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по росіянах. Відомо про знищену самохідну артилерійську гаубицю "Акація", сховище боєприпасів та 9 російських військових

Остаточні втрати ворога уточнюються.

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