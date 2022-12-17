Морські піхотинці знищили 39 росіян, комплекс ЗРК, 2 безпілотники і 3 сховища з боєприпасами
З 9 по 15 грудня морські піхотинці ліквідували якнайменше 39 російських окупантів і знищили 3 склади з боєприпасами
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.
У період з 9 по 15 грудня морпіхи ліквідували 39 окупантів. Завдали РФ втрат у вигляді: 1 танк, 4 БМП, 1 САУ, 3 одиниці причіпної артилерії, 6 автівок, 1 комплекс ЗРК, 2 безпілотники й 3 сховища з боєприпасами.
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