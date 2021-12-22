Москва погрожує військовою відповіддю на "провокації" України

Про це повідомляють РИА Новости.



Міністр закордонних справ РФ застеріг "гарячі голови" в Україні від конфронтації. За його словами, "агресивні настрої" України підживлюють деякі західні політичні діячі.



"Вчора Путін сказав дуже чітко на колегії міністерства оборони: у нас є всі необхідні можливості, щоб забезпечити належну, у тому числі військово-технічну відповідь на будь-які провокації, які можуть навколо нас розгортатися", - заявив Лавров.



Він зазначив, що Росія не хоче війни, але буде жорстко забезпечувати свою безпеку тими засобами, які вважатимемо за потрібне.

Нагадаємо, Держдеп США звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу в брехні щодо підготовки американцями провокації на Донеччині.

У МЗС України спростували заяви Шойгу про перебування на Донбасі бійців ПВК США, які нібито готують провокації "з хімічними компонентами". Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb