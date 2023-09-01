Москва та Курчатов: росіяни знову заявляють про атаку БПЛА і пошкодження адмінбудівлі

Про це написали губернатор Брянської області РФ Роман Старовойт та мер Москви Сергій Собянін.

Старовойт заявив, що "зранку Курчатов атакували два українські безпілотники". Він додав, що нібито є пошкодження адмінбудівлі та будинку.

Крім того, Собянін зауважив, що поруч із Люберцями "припинено чергову спробу прольоту безпілотника" до Москви.

"Сьогодні силами ППО поруч із Люберцями припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", - йдеться у публікації.

Також росЗМІ зазначають, що зранку в московських аеропортах знову був введений режим "Килим", затримувались 61 рейс, скасовано - 23.

Станом на 07:28 повідомляється, що російський аеропорт "Внуково" після короткочасних обмежень працює у штатному режимі.

"З метою забезпечення безпеки з 05:37 години частина рейсів була перенаправлена в інші авіагавані Московського авіаційного вузла. О 06:57 дозволено вильоти повітряних суден. О 07:28 годині всі обмеження на польоти знято. Міжнародний аеропорт Внуково працює в штатному режимі", - йдеться у публікації.