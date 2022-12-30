Мотиви переслідування Жеваго є політичними, - правозахисник Захаров

Про це в ефірі Еспресо заявив голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини та директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

"Ще у липні минулого року я написав великий висновок щодо політичних мотивів кримінального переслідування Констянтина Жеваго. Мене вразили дії нашого президента проти Жеваго. Можна згадати його поїздку з тодішнім міністром Криклієм на КрАЗ, де він сказав: "А чого він там сидить, хай приїжджає. Ми домовимось", - сказав він.

За його словами, не можна так ставитися до права.

"Я тоді вирішив подивитися на цю справу і згідно з тими матеріалами, які я вивчив, я прийшов до висновку, що справа має політичний характер. Оскільки мотиви переслідування Жеваго є політичними. Переслідування проти нього почалося у 2019 році, коли він програв вибори до парламенту і оголосив про наміри створити політичну силу, щоб йти на місцеві вибори", - зазначив Захаров.

Правозахисник вважає, що після цього почалося переслідування.

"Це стара справа 2007 року, де він був весь час свідком і не обвинувачувався. Сукупний аналіз фактів справи вказує на те, що мотиви переслідування Жеваго є нелегітимними міркуваннями вищих посадових та службових осіб держави. Претензії до нього, як до акціонера банку "Фінанси та кредит", а не працівникам банку свідчать про вибіркове правосуддя. З ринку було виведено понад сотню банків, але жодного іншого провадження не було. Я спостерігав підтасовку фактів, цілковите ігнорування інших, бачив фальсифікацію доказів, застосування норм права, які невідповідні до дій, що розглядаються", - сказав він.

Захаров нагадав, що були застосовані санкції проти одного із підприємств Жеваго, що взагалі не можна робити відносно громадян України.

"Вищі посадові особи держави ще тоді брутально порушили презумпцію не винуватості. Вони говорили, що він неодмінно буде позбавлений свободи. Це все в купі мене ще тоді привело до думки, що ця справа не є такою простою - дуже багато питань і сумнівів. Я вбачаю політичні мотиви в цьому переслідуванні", - підсумував правозахисник.