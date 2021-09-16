Український "Мотор" обіграв "Порту" в гандбольній Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Гандбольний поєдинок у Запоріжжі закінчився з рахунком 30:27. Першу половину матчу "Мотор" виграв з рахунком 15:10, а у другій поступився "Порту" - 15:17.



У групі B окрім "Мотора" та "Порту" змагаються ще 6 клубів. Угорський "Веспрем", польський "Віве Кельце", французький ПСЖ, іспанська "Барселона", румунське "Динамо" і німецький "Фленсбург". У наступний етап вийдуть шість найкращих команд.



Ліга чемпіонів



1-й тур



16 вересня



"Мотор" - "Порту" 30:27 (15:10, 15:17)

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