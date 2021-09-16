Український "Мотор" обіграв "Порту" в гандбольній Лізі чемпіонів
У 1-му турі Ліги чемпіонів запорізький "Мотор" обіграв португальський "Порту"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гандбольний поєдинок у Запоріжжі закінчився з рахунком 30:27. Першу половину матчу "Мотор" виграв з рахунком 15:10, а у другій поступився "Порту" - 15:17.
У групі B окрім "Мотора" та "Порту" змагаються ще 6 клубів. Угорський "Веспрем", польський "Віве Кельце", французький ПСЖ, іспанська "Барселона", румунське "Динамо" і німецький "Фленсбург". У наступний етап вийдуть шість найкращих команд.
Ліга чемпіонів
1-й тур
16 вересня
"Мотор" - "Порту" 30:27 (15:10, 15:17)
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.25Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе