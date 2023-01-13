Мотор Січ відкрила представництво в Туреччині
Компанія "Мотор Січ" відкрила представництво у столиці Туреччини Анкарі, воно має запрацювати на зміцнення зв’язків та співпраці двох країн
Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар у інтерв'ю Укрінформу.
"Так, приміщення для представництва обрали ще у першій половині року й зробили вони це з розрахунку на стратегічну співпрацю саме з Туреччиною. Цей офіс мав би запрацювати на зміцнення зв’язків та співпраці", - розповів він.
За словами Боднара, турецький ринок і для "Мотор Січі", і "для інших підприємств нашої оборонної галузі є привабливим".
"Сподіваюся, що нове керівництво компанії відстоюватиме проукраїнські позиції та матиме більше можливостей для реалізації проєктів на благо України та в інтересах її оборони", - додав посол.
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