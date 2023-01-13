Мотор Січ відкрила представництво в Туреччині

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар у інтерв'ю Укрінформу.

"Так, приміщення для представництва обрали ще у першій половині року й зробили вони це з розрахунку на стратегічну співпрацю саме з Туреччиною. Цей офіс мав би запрацювати на зміцнення зв’язків та співпраці", - розповів він.

За словами Боднара, турецький ринок і для "Мотор Січі", і "для інших підприємств нашої оборонної галузі є привабливим".

"Сподіваюся, що нове керівництво компанії відстоюватиме проукраїнські позиції та матиме більше можливостей для реалізації проєктів на благо України та в інтересах її оборони", - додав посол.

23 жовтня колишнього директора підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали у Запоріжжі. 24 жовтня Богуслаєва за підозрою в держзраді та колабораціонізмі заарештував суд.

24 жовтня Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, які підтверджують його співробітництво з ворогом.

4 листопада було заарештовано майно президента і начальника департаменту АТ "Мотор Січ" на майже 1 млрд грн.

7 листопада секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що активи компаній "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" та "Укртатнафта" передано в управління Міністерства оборони.

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