Про це повідомляє Jornal de Notícias.

За інформацією видання, Моурінью відкинув пропозицію Федерації футболу Португалії стати головним тренером національної збірної. Він пояснив своє рішення бажанням зосередитися на роботі в "Ромі" та залишитися в італійському клубі до кінця контракту, який розрахований до літа 2024 року.

У збірній Португалії не залишають спроб переконати Моурінью та поки не шукають іншої кандидатури на посаду, яку після чемпіонату світу залишив Фернанду Сантуш. Наразі розглядається варіант, за якого команду на березневі матчі відбору Євро-2024 виведе тренер молодіжної збірної Португалії Руй Жорже.

Збірна Португалії на ЧС-2022 дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Марокко (0:1).

68-річний Фернандо Сантуш тренував Португалію з вересня 2014 року. Під його керівництвом збірна виграла Євро-2016 та Лігу націй-2019.

59-річний Жозе Моурінью тренує "Рому" з 2021 року. Також він очолював португальські "Бенфіку", "Порту", англійські "Челсі", "Тоттенгем", "Манчестер Юнайтед", італійський "Інтер" та іспанський "Реал". Двічі вигравав Лігу чемпіонів та приводив свої команди до перемог у Кубку УЄФА, Лізі Європи та Лізі конференцій.

16 грудня Фернандо Сантуш залишив посаду головного тренера збірної Португалії з футболу.

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