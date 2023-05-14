Моурінью зацікавлений в трансфері українського голкіпера "Реалу" Луніна - ЗМІ
Голкіпер "Реала" і збірної України Андрій Лунін незабаром може змінити клуб, у переході воротаря особисто зацікавлений тренер "Роми" Жозе Моурінью
Про це повідомляє Fichajes.net
Наставник "Роми" хоче посилити останню лінію команди. Він вважає Луніна хорошим кандидатом на позицію воротаря.
Моурінью бачить в Луніні перспективу, хоча той рідко грає за "Реал".
За інформіцією джерела, "Рома" планує орендувати Андрія на наступний сезон, а також розглядає повний трансфер.
Римляни готові викласти за голкіпера 15$ млн. Вони вважають, що ця сума повністю покриє витрати мадридського клубу на Луніна.
- 29 березня у Marca повідомили, що український голкіпер "Реала" Андрій Лунін, найімовірніше, покине мадридську команду влітку
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