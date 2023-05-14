Про це повідомляє Fichajes.net

Наставник "Роми" хоче посилити останню лінію команди. Він вважає Луніна хорошим кандидатом на позицію воротаря.

Моурінью бачить в Луніні перспективу, хоча той рідко грає за "Реал".

За інформіцією джерела, "Рома" планує орендувати Андрія на наступний сезон, а також розглядає повний трансфер.

Римляни готові викласти за голкіпера 15$ млн. Вони вважають, що ця сума повністю покриє витрати мадридського клубу на Луніна.