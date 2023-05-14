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Моурінью зацікавлений в трансфері українського голкіпера "Реалу" Луніна - ЗМІ

14 травня, 2023 неділя
12:44
Спорт "Реал", Андрій Лунін

Голкіпер "Реала" і збірної України Андрій Лунін незабаром може змінити клуб, у переході воротаря особисто зацікавлений тренер "Роми" Жозе Моурінью

Про це повідомляє Fichajes.net

Наставник "Роми" хоче посилити останню лінію команди. Він вважає Луніна хорошим кандидатом на позицію воротаря.

Моурінью бачить в Луніні перспективу, хоча той рідко грає за "Реал".

За інформіцією джерела, "Рома" планує орендувати Андрія на наступний сезон, а також розглядає повний трансфер.

Римляни готові викласти за голкіпера 15$ млн. Вони вважають, що ця сума повністю покриє витрати мадридського клубу на Луніна.

футбол
Реал
Жозе Моурінью
Андрій Лунін
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