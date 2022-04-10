Мова про тижні або місяці: Фінляндія готова відмовитися від російських енергоносіїв

Про це повідомляє видання Yle.

"Ми говоримо про тижні або місяці, а не про роки (для відмови - ред.) для Фінляндії", - зазначила Марін.

За її словами, ситуація для інших країн ЄС складніша.

"Необхідно зробити це швидко. Однак, ймовірно, багато інших країн не можуть відмовитися від російського палива так швидко, як Фінляндія. Тому зараз ми маємо шукати рішення всі разом", – додала вона.

Марін зазначила, що йдеться про те, щоби напрацювавти варіанти, як допомогти таким країнам як Німеччина знайти альтернативні джерела енергії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



