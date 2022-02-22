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Моя країна належить українцям, і ніхто ніколи не зможе привласнити її, - футболіст Зінченко засудив російську агресію

22 лютого, 2022 вiвторок
20:47
Спорт Зінченко

Футболіст англійського "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко поділився патріотичним дописом у Instagram

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Футболіст опублікував у Instagram патріотичний допис і фото мапи України з Кримом і Донбасом.

"Увесь цивілізований світ непокоїться ситуацією у моїй країні. Я не можу залишатись осторонь і прагну донести свою думку. На фото – моя країна. Країна, у якій я народився та виріс. Країна, кольори якої я захищаю на міжнародній спортивній арені. Країна, яку ми стараємось прославляти й розвивати. Країна, кордони якої повинні залишатись непорушними. Моя країна належить українцям, і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні", – написав Олександр Зінченко.

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футбол
Збірна України
Манчестер Сіті
Олександр Зінченко
війна з Росією
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