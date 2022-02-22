Моя країна належить українцям, і ніхто ніколи не зможе привласнити її, - футболіст Зінченко засудив російську агресію
Футболіст англійського "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко поділився патріотичним дописом у Instagram
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Футболіст опублікував у Instagram патріотичний допис і фото мапи України з Кримом і Донбасом.
"Увесь цивілізований світ непокоїться ситуацією у моїй країні. Я не можу залишатись осторонь і прагну донести свою думку. На фото – моя країна. Країна, у якій я народився та виріс. Країна, кольори якої я захищаю на міжнародній спортивній арені. Країна, яку ми стараємось прославляти й розвивати. Країна, кордони якої повинні залишатись непорушними. Моя країна належить українцям, і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні", – написав Олександр Зінченко.
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