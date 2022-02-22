Соромно, що розмовляю російською, – ексфутболіст збірної України Пластун відреагував на агресію Путіна

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Пластун виклав патріотичну Instagram-stories після того, як президент РФ Володимир Путін визнав незалежність "Л/ДНР".



"Соромно, що розмовляю російською", - написав Пластун у своєму Instagram.



Українським фанатам Ігор Пластун відомий своєю грою за львівські "Карпати", київську "Оболонь", бельгійський "Гент" і болгарський "Лудогорець", де він виступає зараз.



На рахунку Пластуна 4 матчі за збірну України з футболу.



Відзначимо, що окрім stories на аватарці Ігоря Пластуна з'явився прапор і герб України.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb