Соромно, що розмовляю російською, – ексфутболіст збірної України Пластун відреагував на агресію Путіна
Колишній захисник збірної України з футболу Ігор Пластун заявив, що йому соромно за те, що він розмовляє російською мовою
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Пластун виклав патріотичну Instagram-stories після того, як президент РФ Володимир Путін визнав незалежність "Л/ДНР".
"Соромно, що розмовляю російською", - написав Пластун у своєму Instagram.
Українським фанатам Ігор Пластун відомий своєю грою за львівські "Карпати", київську "Оболонь", бельгійський "Гент" і болгарський "Лудогорець", де він виступає зараз.
На рахунку Пластуна 4 матчі за збірну України з футболу.
Відзначимо, що окрім stories на аватарці Ігоря Пластуна з'явився прапор і герб України.
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