МОЗ дозволило комбінувати вакцини Pfizer і Moderna
У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що комбінування вакцин Moderna та Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним
Про це передає пресслужба МОЗ.
"У випадку коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге - можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech та навпаки", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у липні МОЗ схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінувати мРНК-вакцини. Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника.
Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів.
"Комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним", - наголосили в пресслужбі.
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