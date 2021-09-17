МОЗ дозволило комбінувати вакцини Pfizer і Moderna

Про це передає пресслужба МОЗ.

"У випадку коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге - можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech та навпаки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у липні МОЗ схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінувати мРНК-вакцини. Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника.

Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів.

"Комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним", - наголосили в пресслужбі.

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