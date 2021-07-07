МОЗ ініціює розслідування за фактом можливого продажу вакцини Pfizer
Міністерство охорони здоров'я ініціює розслідування за фактом можливого продажу вакцини Pfizer в одній з приватних лікарень Києва
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з повідомленням, МОЗ ініціювало службове розслідування за фактом можливого можливого продажу вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BinNTech в одній із приватних лікарень Києва.
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, держава гарантує захист від коронавірусної інфекції всім охочим, але через дефіцит вакцин у всьому світі надає доступ до імунізації поступово.
"Торгувати вакцинами сьогодні - значить наражати на смертельну небезпеку тих, кому мала дістатись саме ця доза", - цитує пресслужба слова Ляшка.
Міністр додав, що МОЗ нарощує інфраструктуру і залучає приватні заклади та лікарів-ФОП. Вони можуть сформувати пункти щеплень або мобільні бригади з імунізації від COVID-19 та вакцинувати громадян у різних регіонах України, уклавси контракти з Національною службою здоров'я України - НСЗУ. Відповідно до цього вони отримують ті чи інші вакцини для роботи.
Зазначається, що вакцина Covishield і SKBio виробництва AstraZeneca, а також CoronaVac від Sinovac Biontech доступна у пунктах щеплень та центрах масової вакцинації. Їх також використовують мобільні бригади для щеплень визначених груп ризику та працівників критичної інфраструктури. Вакцина Comirnaty/Pfizer-BionNTech доступна для імунізації лише силами мобільних бригад, нею також щеплюють певні групи ризику, освітян та організовані колективи, які зареєстрували свої заявки в контакт-центрі МОЗ.
"До вакцинації зараз прикуто багато уваги, але ми все одно отримали повідомлення про можливі зловживання із вакцинами. Дякуємо ЗМІ за пильність та інформування. Ми одразу ж відреагували та почали розбиратись в ситуації" - додав Ляшко.
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