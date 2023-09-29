МОЗ: після ініціатив щодо УПЦ МП антивакцинальні настрої знизилися
Після законодавчої ініціативи щодо припинення діяльності в Україні УПЦ Московського патріархату антивакцинальні настрої знизилися
Про це в ефірі програми "Укрінформ: вечірній стрім" заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
"Коли ми проводили кампанії з вакцинації і раунди імунізації ще у доковідні часи, ми звернули увагу, що осередки Московського патріархату є майже всі антивакцинально налаштовані. Окрім цього, вони несуть це в інші маси. У нас зараз відбувається вакцинальна кампанія проти кору і після заборони (законопроєкти щодо обмеження діяльності,- ред.) церкви Московського патріархату ми бачимо, що цей інформаційний вплив суттєво зараз знижений. Люди слухають, цікавляться (вакцинацією - ред.), беруть роздаткові матеріали, починають вивчати", - сказав він.
На думку Кузіна, вочевидь існує певна група людей, які зацікавлені у поширенні міфів про вакцинацію. Він додав, що всі базуються або на неперевірених даних, або на результатах наукових досліджень, які вільно трактуються.
- 23 вересня очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що серед депутатського корпусу українського парламенту наразі відсутня більшість голосів, що можуть бути віддана за закон щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату. Йдеться про щонайменше 226 голосів народних обранців.
- Голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв переконаний, що у Верховній Раді можуть знайти 226 необхідних голосів для прийняття закону про заборону діяльності УПЦ МП.
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