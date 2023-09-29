МОЗ: після ініціатив щодо УПЦ МП антивакцинальні настрої знизилися

Про це в ефірі програми "Укрінформ: вечірній стрім" заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Коли ми проводили кампанії з вакцинації і раунди імунізації ще у доковідні часи, ми звернули увагу, що осередки Московського патріархату є майже всі антивакцинально налаштовані. Окрім цього, вони несуть це в інші маси. У нас зараз відбувається вакцинальна кампанія проти кору і після заборони (законопроєкти щодо обмеження діяльності,- ред.) церкви Московського патріархату ми бачимо, що цей інформаційний вплив суттєво зараз знижений. Люди слухають, цікавляться (вакцинацією - ред.), беруть роздаткові матеріали, починають вивчати", - сказав він.

На думку Кузіна, вочевидь існує певна група людей, які зацікавлені у поширенні міфів про вакцинацію. Він додав, що всі базуються або на неперевірених даних, або на результатах наукових досліджень, які вільно трактуються.