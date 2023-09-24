В Раді можна зібрати голоси для заборони УПЦ МП, - нардеп Потураєв
Народний депутат Микита Потураєв переконаний, що у Верховній Раді можуть знайти 226 необхідних голосів для прийняття закону про заборону діяльності УПЦ МП
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я думаю, що Стефанчук має на увазі, що якщо він поставить найближчим часом на голосування закони про заборону діяльності УПЦ МП, то голосів для прийняття законопроєкту не знайдеться. Хоча, на мою думку, в нас є всі шанси зібрати голоси для цього закону. Я хочу наголосити, що мінімальна кількість голосів для цього закону - 226. І ця кількість голосів є прямою відповідальністю керівників всіх фракцій і груп", - пояснив Потураєв.
Народний депутат пояснив причину неготовності окремих парламентарів голосувати за заборону діяльності УПЦ МП.
"Така ситуація виникла не через те, що в парламенті є агенти впливу конкретної церкви. На мою думку, були і є люди, які залишаються вірними одній церкві. Це стосується і парламенту. Також в парламенті є люди, про яких можна сказати, що вони погано поінформовані. Адже вважають, що прийняття законів про заборону діяльності УПЦ МП може порушувати принцип невтручання держави в діяльність церков та інших релігійних організацій", - додав він.
- 23 вересня очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що серед депутатського корпусу українського парламенту наразі відсутня більшість голосів, що можуть бути віддана за закон щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату. Йдеться про щонайменше 226 голосів народних обранців
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