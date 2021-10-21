МОЗ посилить профілактичні заходи проти гепатиту В, туберкульозу й поліомієліту

Відповідну постанову ухвалив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє МОЗ.

Так, до таких хвороб належать гепатит В, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт, ХІБ-інфекція.

"Завдяки підвищенню кількості вакцинованих вдасться попередити спалахи небезпечних хвороб, а отже, – запобігти додатковому навантаженню на систему охорони здоров’я та інфекційні лікарні", – йдеться в повідомленні.

Нові правила:

Імунізація має й далі залишатися доступною.

Пацієнти не мають отримувати надлишкових рекомендацій щодо обстежень чи діагностики перед проведенням щеплень.

Можна й потрібно вводити кілька вакцин одночасно.

Це дозволить зменшити кількість візитів до лікарні.

Діти можуть перебувати у закладах освіти або зараховуватися до них, якщо вони отримали довідку про завершений курс обов'язкових щеплень відповідно до віку та Національного календаря профілактичних щеплень.

Зазначається, що всі вакцини, внесені до календаря, оплачує держава.

Щеплення мають бути організовані з дотриманням заходів інфекційного контролю.

У МОЗ зауважили, що люди не мають сидіти в чергах із великим скупченням людей, щоб отримати профілактичні щеплення.

Батьки й законні представники дитини мають право бути поруч із нею під час проведення вакцинації в медпунктах шкіл.

Вони мають надати дозвіл на медичне втручання.

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