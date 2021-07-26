МОЗ пояснило, як українці можуть отримати міжнародний сертифікат вакцинації
У МОЗ розповіли, як отримати міжнародний сертифікат вакцинації
Про це повідомила прес-служба МОЗ.
"Міністерство охорони здоров’я нагадує, що усі щеплені двома дозами антиковідної вакцини, які доступні в Україні, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 у свого сімейного лікаря", - йдеться у повідомленні.
Потім лікар має роздрукувати бланк міжнародного свідоцтва на звичайному білому папері формату А4. Воно не має бути надрукованим на спеціальному жовтому папері.
Свідоцтво треба заповнити англійською та українською мовами, в друкованому форматі або вручну.
Отримавши свідоцтво, переконайтесь, що на ньому стоїть офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря.
Також, у МОЗ наголосили – не забудьте взяти з собою закордонний паспорт, адже до свідоцтва вноситимуть номер саме цього документа, а ваше ім'я латинкою має бути записане так само, як у паспорті.
"Процедура насправді проста. Дані про щеплення сімейний лікар візьме з електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), заповнить свідоцтво і роздрукує його. Або впише в паперовий документ поля з ЕСОЗ", – пояснив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Апострофу".
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