МОЗ працює над впровадженням QR-кодів на всіх паперових COVID-документах

Про це Ляшко заявив під час брифінгу листопада, повідомляє у Facebook пресслужба МОЗ.

"Для дотримання карантинних вимог бізнес має перевіряти у відвідувачів усі COVID-сертифікати способом зчитування QR-коду мобільним застосунком "Дія". МОЗ працює над поетапним впровадженням QR-коду і на всіх паперових документах, які використовуються у запропонованих карантинних обмеженнях", - сказав Ляшко.



Міністр зазначив, що після зчитування QR-коду на смартфоні буде відображатиметься статус COVID-сертифіката: чинний/нечинний.

"Без перевірки та зчитування COVID-сертифікат не вважається наданим та перевіреним. У разі відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів власник закладу може понести відповідальність за статтею "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 34 тис. грн до 170 тис. грн", - додав Ляшко.

Нагадаємо, 9 грудня 2021 року набирає чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України № 2393, який розширив перелік організацій, співробітники яких мають обов’язково щепитися проти COVID-19. Серед таких професій, зокрема, працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, співробітники установ, які надають соцпослуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів, працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).



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