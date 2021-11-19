МОЗ: проросійські пропагандисти поширюють фейки про українську систему охорони здоров'я

Про це Карчевич сказала на брифінгу, повідомляє у Facebook пресслужба МОЗ.



"СБУ фіксує ознаки старту нової атаки з проросійської сторони на систему охорони здоров'я. Останні дні в інформаційному просторі спостерігається поява нових, відверто неправдивих статей, які стосуються реформи е-лікарняних та загалом роботи електронної системи охорони здоров'я", - сказала Карчевич.



Заступниця міністра наголосила, що під час інформаційних атак пропагандисти використовують російські фейки про те, що "система не витримує", а люди "відмовляються від отримання послуг".



На думку Карчевич, поширення фейків має на меті посіяти недовіру до державних медичних послуг та дестабілізувати ситуацію у системі охорони здоров'я.



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