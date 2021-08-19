МОЗ радить позначати стікерами приміщення з COVID-вакцинованим персоналом

Про це повідомляється в Telegram МОЗ.

"Відзначайте свої приміщення яскравими стікерами про те, що ваші працівники щеплені від COVID-19", - йдеться в повідомленні.



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Як зазначається, вакциновані колективи можуть розклеїти в себе наліпки з написами “Ми вакциновані від COVID-19”, “У нас безпечно!”, “Давай і ти!”.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що темпи вакцинації від COVID-19 в Україні зросли до 1 млн щеплень на тиждень.

Україна з початку тижня (від 17 серпня) отримала близько 800 тис. доз вакцини AstraZeneca від урядів Греції, Польщі та Литви.

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