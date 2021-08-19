МОЗ радить позначати стікерами приміщення з COVID-вакцинованим персоналом
Міністерство охорони здоров'я України пропонує позначати стікерами приміщення підприємств та закладів харчування з вакцинованим персоналом
Про це повідомляється в Telegram МОЗ.
"Відзначайте свої приміщення яскравими стікерами про те, що ваші працівники щеплені від COVID-19", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначається, вакциновані колективи можуть розклеїти в себе наліпки з написами “Ми вакциновані від COVID-19”, “У нас безпечно!”, “Давай і ти!”.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що темпи вакцинації від COVID-19 в Україні зросли до 1 млн щеплень на тиждень.
- Україна з початку тижня (від 17 серпня) отримала близько 800 тис. доз вакцини AstraZeneca від урядів Греції, Польщі та Литви.
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