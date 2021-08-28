МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії

Компанія повинна була поставити в Україну 1,5 млн доз препарату CoviShield і 10 млн Novavax, але свої зобов'язання виробник виконав не повністю. Про це на зустрічі з журналістами в суботу, 28 серпня 2021 року, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Еспресо.TV.



За словами Ляшка, індійський завод Serum Institute не виконав своїх обов'язків за контрактами. З 12 млн доз він поставив тільки 500 тисяч доз.

"Вакцина від Novavax ще не зареєстрована ніде у світі. Ми розуміємо, що після внутрішньої реєстрації мине ще час, тобто до кінця року він (препарат - ред.) може ще не отримає прекваліфікацію ВООЗ. На нього не зможуть видати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Навіть якщо його привезуть, дуже мало людей захочуть вакцинуватися цим препаратом", - наводить слова урядовця РБК-Україна.



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Він уточнив, що зараз компанія Crown Agents, яка була посередником між Україною та Індією, веде переговори про розрив контракту.



Як наголосив міністр, з держбюджету була передоплата за 2 млн доз Novavax, яку за контрактом повернуть Україні.



