МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії
Українська сторона розірве контракт з Serum Institute India (SII) на поставку COVID-вакцин з Індії
Компанія повинна була поставити в Україну 1,5 млн доз препарату CoviShield і 10 млн Novavax, але свої зобов'язання виробник виконав не повністю. Про це на зустрічі з журналістами в суботу, 28 серпня 2021 року, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Еспресо.TV.
За словами Ляшка, індійський завод Serum Institute не виконав своїх обов'язків за контрактами. З 12 млн доз він поставив тільки 500 тисяч доз.
"Вакцина від Novavax ще не зареєстрована ніде у світі. Ми розуміємо, що після внутрішньої реєстрації мине ще час, тобто до кінця року він (препарат - ред.) може ще не отримає прекваліфікацію ВООЗ. На нього не зможуть видати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Навіть якщо його привезуть, дуже мало людей захочуть вакцинуватися цим препаратом", - наводить слова урядовця РБК-Україна.
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Він уточнив, що зараз компанія Crown Agents, яка була посередником між Україною та Індією, веде переговори про розрив контракту.
Як наголосив міністр, з держбюджету була передоплата за 2 млн доз Novavax, яку за контрактом повернуть Україні.
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