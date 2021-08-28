В Україні повністю щеплено від коронавірусу менше 10% населення

Про це із посиланням на МОЗ інформує Еспресо.TV.



166 551 людину вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 27 серпня. Одну дозу отримали 57 435 людей, повністю імунізовані - 109 116 людей.



Протягом доби працювали:



- 1 023 мобільні бригади,

- 2 934 пункти щеплення;

- 340 центрів вакцинації.



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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 265 635 людей, з них отримали одну дозу - 5 265 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 536 963 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 802 596 щеплень", - зазначають у Мінохоронихдоров'я.

Населення України становить 44,39 млн осіб.





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