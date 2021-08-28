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В Україні повністю щеплено від коронавірусу менше 10% населення

28 серпня, 2021 субота
10:30
Коронавірус

Станом на ранок суботи, 28 серпня 2021 року, обидва щеплення антиковідною вакциною отримало близько 3,5 млн українців

Про це із посиланням на МОЗ інформує Еспресо.TV.

166 551 людину вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 27 серпня. Одну дозу отримали 57 435 людей, повністю імунізовані - 109 116 людей.

Протягом доби працювали:

- 1 023 мобільні бригади,
- 2 934 пункти щеплення;
- 340 центрів вакцинації.

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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 265 635 людей, з них отримали одну дозу - 5 265 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 536 963 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 802 596 щеплень", - зазначають у Мінохоронихдоров'я.

  • Населення України становить 44,39 млн осіб.



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Вакцинація
щеплення
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