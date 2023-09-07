МОЗ та правоохоронці перевірять рішення ВЛК про обмежену придатність військових

Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів журналістам, повідомляє РБК-Україна.

"Спільно з правоохоронними органами працюємо над тим, щоб перевірити певні категорії людей, яким було надано статус обмежено придатних", - розповів міністр.

За його словами, правоохоронці вже відкрили велику кількість кримінальних справ.

Ляшко уточнив, що перевірятимуть ті ВЛК, де виявили проблеми, та медустанови, в яких приймали великий відсоток рішень про непридатність.

Чиновник розповів, що нещодавні зміни критеріїв придатності до військової служби призведуть до того, що "людина була непридатною, а стала придатною".

"Всі зміни належати до категорії "непридатний у мирний час, обмежено придатний у військовий", - додав Ляшко.