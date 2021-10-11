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МОЗ зафіксувало рекордну кількість викликів "швидкої" за добу

11 жовтня, 2021 понедiлок
17:50
Суспільство

Міністерство охорони здоров'я зафіксувало за 10 жовтня рекордну кількість викликів швидкої допомоги в Україні

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

"10 жовтня кількість звернень за номером 103 сягнула рекордних показників – понад 44 тисячі викликів за добу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на цей же період припала найбільша за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та відповідно госпіталізацій пацієнтів.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що така хвиля викликів у першу чергу пов’язана із новою хвилею COVID-19.

Він пояснив, що підставами, зокрема, для виклику "швидкої" є:

  • біль у грудній клітці,
  • задишка у стані спокою чи будь-які ознаки дихальної недостатності,
  • сатурація менш як 92%,
  • порушення свідомості,
  • інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан.

У МОЗ кажуть, що висока температура тіла (більше ніж 38°) не є самою по собі підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації.

Однак, якщо разом із температурою є будь-який із вищевказаних симптомів, варто викликати "швидку".

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швидка допомога
МОЗ
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2021, понедiлок
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