МОЗ зафіксувало рекордну кількість викликів "швидкої" за добу
Міністерство охорони здоров'я зафіксувало за 10 жовтня рекордну кількість викликів швидкої допомоги в Україні
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
"10 жовтня кількість звернень за номером 103 сягнула рекордних показників – понад 44 тисячі викликів за добу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на цей же період припала найбільша за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та відповідно госпіталізацій пацієнтів.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що така хвиля викликів у першу чергу пов’язана із новою хвилею COVID-19.
Він пояснив, що підставами, зокрема, для виклику "швидкої" є:
- біль у грудній клітці,
- задишка у стані спокою чи будь-які ознаки дихальної недостатності,
- сатурація менш як 92%,
- порушення свідомості,
- інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан.
У МОЗ кажуть, що висока температура тіла (більше ніж 38°) не є самою по собі підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації.
Однак, якщо разом із температурою є будь-який із вищевказаних симптомів, варто викликати "швидку".
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