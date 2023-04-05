МОЗ закликало донорів з негативним резус-фактором здавати кров для захисників
У Міністерстві охорони здоров'я закликали донорів із негативним резус-фактором здавати кров, зокрема для потреб українських захисників
Про це поінформували в МОЗ.
"Cтале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами є однією з умов обороноздатності країни та запорукою її національної безпеки. Завдяки підтримці українців вдалося достатньо збільшити щоденний запас еритроцитарних компонентів крові. Проте серед нас, як і серед всього населення Європи, лише 14% мають кров резус-негативної належності. Відповідно і кількість донорів резус-негативного фенотипу - невисока", - зазначили в пресслужбі.
У міністерстві наголосили, що у разі масивних крововтрат постраждалим із будь-яким фенотипом, як першу дозу можна застосовувати еритроцити або кров резус-негативної належності О (І) групи.
Актуальні телефони центрів крові - за посиланням: https://utcc.gov.ua/tsentry-krovi/
- Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко ствердив, що на складах у постачальників наявні всі препарати, які раніше закупали люди: ліки розвозять до мереж аптек.
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