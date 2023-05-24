Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Четвер в Україні матиме над собою нестійку атмосферу. Практично повсюди - місцями короткочасні дощі та грози. Менша ймовірність опадів завтра - Волинь, Рівненщина, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Житомирська, Чернігівська, Київська області", - написала вона.

За її словами, по всій Україні завтра буде тепло – до +20+26 градусів.

У Києві в четвер істотні опади малоймовірні, очікується до +25 градусів.

При цьому синоптикиня звернулася до українців, які страждають на стрибки артеріального тиску, й порадила їм носити з собою воду й таблетки. Натомість алергикам вона порекомендувала носити темні окуляри й мастити обличчя сонцезахисним кремом.