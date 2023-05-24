"Може стрибати артеріальний тиск": синоптик Наталка Діденко попередила українців про несприятливі погодні умови 25 травня
У четвер по всій Україні буде по-літньому тепло, однак можливі короткочасні дощі. Гіпертоніки й гіпотоніки можуть відчувати стрибки артеріального тиску
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Четвер в Україні матиме над собою нестійку атмосферу. Практично повсюди - місцями короткочасні дощі та грози. Менша ймовірність опадів завтра - Волинь, Рівненщина, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Житомирська, Чернігівська, Київська області", - написала вона.
За її словами, по всій Україні завтра буде тепло – до +20+26 градусів.
У Києві в четвер істотні опади малоймовірні, очікується до +25 градусів.
При цьому синоптикиня звернулася до українців, які страждають на стрибки артеріального тиску, й порадила їм носити з собою воду й таблетки. Натомість алергикам вона порекомендувала носити темні окуляри й мастити обличчя сонцезахисним кремом.
- Раніше у КМВА повідомили про завершення водопілля у Києві.
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