"Може вдарити по ЄС, Туреччині, Грузії": Зеленський закликав до жорстких санкцій проти Росії через її дії щодо ЗАЕС

Про це Зеленський сказав у відеозверненні ввечері 15 серпня.

"Це питання вже винесено на найвищий міжнародний рівень - ООН і МАГАТЕ. Звичайно, російський ядерний шантаж обговорюється і між державами. Є відповідна заява міністрів закордонних справ "Великої сімки" - вони чітко розуміють, що Росія відповідальна за цю ядерну кризу. Але потрібно переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти Росії, проти "Росатома" і всієї атомної галузі держави-терориста. Усі російські сили повинні негайно забратися з території станції й сусідніх районів - без жодних умов", - сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що в разі інциденту на Запорізькій АЕС наслідки зачеплять країни ЄС, Туреччину, Грузію та віддаленіші регіони.

Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнах ЄС, і по Туреччині, і по Грузії, і по країнах з більш віддалених регіонів. Усе залежить тільки від напрямку й сили вітру. Якщо через дії Росії станеться катастрофа, наслідки можуть ударити і по тих, хто поки що мовчить", - сказав Зеленський.

Президент також висловив думку, що неспроможність світової спільноти вплинути на Росію і захистити атомну станцію означатиме програш у боротьбі за ядерну безпеку.

Світ багато десятиліть боровся за належний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами та радіаційну безпеку. І якщо зараз світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє. Ще є шанс не допустити цього програшу.

13 серпня Зеленський заявив, що українські дипломати наполягатимуть, щоб наступний пакет санкцій проти РФ включав блокування роботи атомної галузі країни-агресора.

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