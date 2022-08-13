Зеленський: нові санкції проти Росії повинні блокувати російську атомну галузь
Українські дипломати наполягатимуть, що наступний пакет санкцій проти РФ включав блокування роботи атомної галузі країни-агресора
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
Він наголосив, що окупанти прикриваються Запорізькою атомною станцією, щоб обстрілювати Нікополь і Марганець та влаштовують провокації з обстрілами території АЕС.
"Кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької АЕС та в сусідніх районах нашої держави настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи, що навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було. Звичайно, на це має бути потужна реакція. Українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов’язково блокували російську атомну галузь", - сказав президент.
За словами Зеленського, відповідати за ці дії в міжнародному суді будуть всі посадовці держави-терориста, а також ті, хто їм допомагає.
"Це обов’язково буде. А кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенню для нашої розвідки, для наших спецслужб, для нашої армії",- сказав він.
Президент також подякував всім, хто захищає цей напрямок і інші, на яких тривають жорстокі бої.
- За даними Генштабу на Донеччині тривають бої у напрямку Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. ЗСУ відбили атаки росіян на кількох напрямках.
- Також захисники України відбили наступ росіян і завдали їм втрат на Харківському напрямку в районі Питомника та поблизу населених пунктів на Херсонщині.
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