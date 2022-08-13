Зеленський: нові санкції проти Росії повинні блокувати російську атомну галузь

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Він наголосив, що окупанти прикриваються Запорізькою атомною станцією, щоб обстрілювати Нікополь і Марганець та влаштовують провокації з обстрілами території АЕС.

"Кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької АЕС та в сусідніх районах нашої держави настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи, що навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було. Звичайно, на це має бути потужна реакція. Українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов’язково блокували російську атомну галузь", - сказав президент.

За словами Зеленського, відповідати за ці дії в міжнародному суді будуть всі посадовці держави-терориста, а також ті, хто їм допомагає.

"Це обов’язково буде. А кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенню для нашої розвідки, для наших спецслужб, для нашої армії",- сказав він.

Президент також подякував всім, хто захищає цей напрямок і інші, на яких тривають жорстокі бої.

За даними Генштабу на Донеччині тривають бої у напрямку Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. ЗСУ відбили атаки росіян на кількох напрямках.

Також захисники України відбили наступ росіян і завдали їм втрат на Харківському напрямку в районі Питомника та поблизу населених пунктів на Херсонщині.

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